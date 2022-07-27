Если давно искали хороший турецкий сериал о любви, тогда эта подборка специально для вас.

В сети наделал шума романтический турецкий сериал "Постучись в мою дверь". Этот сериал настолько понравился зрителям, что поисковой запрос "похожие сериалы" резко увеличился.

Итак, топ-5 лучших турецких сериалов о любви.

"Постучись в мою дверь"

В главной роли молодая девушка Эда Йылдыз мечтает уехать в Италию, чтобы учиться на ландшафтного архитектора. Но ее мечта может рухнуть из-за того, что местное архитектурное бюро Art Life по ошибке отменило стипендии для талантливых студентов. На выпускном она встречает директора этой компании Серкана Болата, и сковывает себя с ним наручниками. Снять наручники оказалось не так просто, поэтому Серкан вынужден взять Эду с собой на бизнес-встречу, где встречает свою бывшую Селин, которая сразу после расставания заявила, что выходит замуж за другого. Тогда бизнесмен предлагает Эде сделку: она два месяца притворяется его девушкой, чтобы позлить Селин, а он оплачивает ее учебу в Италии.

"Черная любовь"

Эта история о парне и девушке, не имеющих ничего общего, ведь они происходят из разных слоев общества, имеют непохожий круг общения. Однако это не мешает возникнуть любви в сердцах главных героев. Их первая встреча была случайной, но изменила жизни обоих. Однако богатство и бедность, в которых живут главные герои слишком далеки друг от друга. К тому же против союза влюбленных выступают их родители и друзья. Чем закончится эта история - смотрите.

"Великолепный век"

Сериал повествует о наиболее заметных событиях правления султана и о его взаимоотношениях с наложницей славянского происхождения Александрой, принявшей ислам и получившей имя Хюррем. Александра была пленена крымскими татарами в её родном городе и в 1520 году была переправлена в Стамбул, где оказалась во дворце молодого султана Сулеймана. Став любимой наложницей, а позже женой султана, Хюррем нейтрализует всех, кто может помешать в реализации её амбиций в султанате.

"Ветреный"

События сериала разворачиваются вокруг двух могущественных семей - Асланбей и Шадоглу. Молодого Мирана из семьи Асланбей на протяжении 27 лет растили с мыслями о мести. А Рейян из семьи Шадоглу, добродушная девушка, которая верит в любовь. Однажды их пути пересекаются, и они влюбляются друг в друга. Но она — дочь его врага, которому он поклялся отомстить.

"Азизе"

Мелек потеряла свою семью из-за альфанцев. Наконец, что не менее важно, молодая и красивая женщина, которая остается со своим братом Йигитом, превращается в святую, которая хочет отомстить, когда семья Альфана касается ее. Однако есть одна вещь, которую она не принимает во внимание - любовь.

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