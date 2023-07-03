Голосование членов жюри состоится с 30-го июня до 24-го июля.

Военная драма "Я - Надія", снятая телеканалом 2+2 во время полномасштабной войны, попала в шорт-лист Национальной кинопремии "Золотая Юла" в категории "Лучший сериал".

Напомним, четырехсерийная военная драма "Я - Надія" основана на реальных событиях. Это история о работниках Харьковской скорой помощи, которые в первые месяцы войны, несмотря на страх и усталость, несмотря на обстрелы и бомбардировки, спасали гражданских и военных города. С 27 апреля сериал можно посмотреть на международной стриминговой платформе Netflix.

"Очень приятно, что первый наш сериал за время полномасштабной войны, история о реальных людях и их героизме была отмечена самой престижной украинской кинопремией. Бесспорно, это заслуга всей команды, наших партнеров-продакшена SFERA FILM, актеров и режиссера Дениса Тарасова, которые в декабре 2022 года первыми решились снимать художественный сериал в условиях военного положения, во время тревог, обстрелов и отключений света", – комментирует Сергей Карпенко, шоураннер проекта.

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Кроме драмы "Я - Надія", за победу в этой категории будут бороться сериалы "Ukraine on Fire 2" (Украина в огне 2) и "Кофе твоего города".

Также в перечне финалистов в разных категориях есть проекты, которые транслировались на телеканалах группы 1+1 media и на платформе кино и телевидения Киевстар ТВ, или премьера которых планируется в скором времени, о чем будет сообщено отдельно.

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