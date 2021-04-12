Кадр из "Земли кочевников" / Скриншот YouTube

Гильдия сценаристов США объявила победителей премии, которая происходила в онлайн-формате.

Главный приз получила Хлоя Чжао. Интересно, что она является второй женщиной во всем мире, которая получила приз DGA.

Список победителей:

  • Лучший режиссер полнометражного фильма - Хлоя Чжао, "Земля кочевников"
  • Лучший режиссерский дебют - Дариус Мардер, "Звук металла"
  • Лучший режиссер документального фильма - Майкл Двек и Грегори Кершоу, "Охотники за трюфелями"
  • Лучший режиссер драматического сериала - Лесли Линка Глэттер, "Родина"
  • Лучший режиссер комедийного сериала - Сюзанна Фогель, "Бортпроводница"
  • Лучший режиссер мини-сериала или телефильма - Скотт Фрэнк, "Ферзевый гамбит"

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Автор: Диана Могилевич