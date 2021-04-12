Кадр из "Земли кочевников" / Скриншот YouTube
Гильдия сценаристов США объявила победителей премии, которая происходила в онлайн-формате.
Главный приз получила Хлоя Чжао. Интересно, что она является второй женщиной во всем мире, которая получила приз DGA.
Список победителей:
- Лучший режиссер полнометражного фильма - Хлоя Чжао, "Земля кочевников"
- Лучший режиссерский дебют - Дариус Мардер, "Звук металла"
- Лучший режиссер документального фильма - Майкл Двек и Грегори Кершоу, "Охотники за трюфелями"
- Лучший режиссер драматического сериала - Лесли Линка Глэттер, "Родина"
- Лучший режиссер комедийного сериала - Сюзанна Фогель, "Бортпроводница"
- Лучший режиссер мини-сериала или телефильма - Скотт Фрэнк, "Ферзевый гамбит"
Другие новости УНИАН:
- "Холостяк-11": кто покинул шоу в 6 выпуске (фото)
- Marvel выпустила часовую версию ставшего мемом танца барона Земо (видео)
- Пэрис Хилтон и Памела Андерсон сыграют в слэшере про самоизоляцию
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram