Эти фильмы вызовут у вас и слезы, и смех.

Совсем скоро 14 февраля - День святого Валентина, или как его еще называют День всех влюбленных. В эту дату принято проводить время со своими любимыми людьми, радовать их сюрпризами и наслаждаться романтикой.

А чтобы ваш вечер уж точно прошел нескучно, предлагаем вам посмотреть несколько романтических комедий.

"Люблю тебя ненавидеть"

В центре сюжета молодые люди, которые неожиданно встречаются в кафе при не очень приятных обстоятельствах. Их быстро захватывает страсть, поэтому утром они просыпаются вместе. Однако после идеального вечера между ними внезапно разгорается ненависть. Но у судьбы на них свои планы, поэтому она еще раз их сводит на свадьбе друзей. У них не остается шанса, как снова притвориться парой.

"Моя прекрасная свадьба"

Парень и девушка так хорошо погуляли, что на утро нашли свидетельство о браке. Вы можете представить, какой была их ночь в Лас-Вегасе. Они решают не разрывать сразу брак, а отправиться в "медовый месяц" в Мексику. Но там их ждало множество приключений, которые проверят их чувства на прочность.

"К тебе или ко мне?"

Это история о двух близких друзьях. Им, возможно, и удалось бы построить отношения, но они слишком разные. Хотя в глубине души они любят друг друга. Но никто не решается сделать первый шаг. Дебби и Питер решают устроить небольшой эксперимент и на несколько дней поменяться собственными домами. Таким образом у них получится прочувствовать жизнь друг друга и разобраться в себе. Этот шаг станет началом новой истории.

"Любовь с первого взгляда"

Хэдли - 20-летняя девушка, чей отец неожиданно решил устроить свадьбу с новой возлюбленной. В аэропорту главная героиня встречает Оливера - простого студента, тоже спешащего в Лондон. Спустя несколько месяцев ребята сталкиваются вновь, что становится для них приятным сюрпризом. Молодые люди убеждаются в том, что происходящие с ними события являются чем-то куда большим, чем обычное совпадение.

"Жених напрокат"

Кэт Эллис неожиданно узнаёт, что младшая сестра скоро пойдёт под венец и ждёт ее на свадьбу в Лондоне. Бизнес-леди весьма рада за сестрёнку, единственное, что её огорчает, это шофёр на свадьбе, её бывший бойфренд, который бросил девушку, ничего не сказав. Чтобы пустить пыль в глаза бывшему парню и всем родственникам, Кэт обращается за помощью в эскорт-агентство, где нанимает Ника Мерсера, воплощение мечты всех женщин.

Вас также могут заинтересовать новости: