Первым участником масштабного песенного конкурса стал представитель Бельгии.

Масштабный песенный конкурс Евровидение 2022 состоится в Италии, благодаря победе группы Måneskin с песней "Zitti e buoni". Известно, что участие в конкурсе уже подтвердили 30 стран.

Также названо имя первого участника конкурса. Им стал 20-летний Jérémie Makiese, который представит Бельгию. Певец уже достаточно известен в своей стране, ведь он стал победителем песенного шоу The Voice Belgique 2021.

Кто такой Jérémie Makiese

Артист родился в Антверпене, затем несколько раз переезжал в разные города. С ранних лет увлекался футболом. В 13 лет он начал с футбольных матчей в молодежной команде ФК Брюссель. В настоящее время он играет в качестве вратаря для клуба Royal Excelsior. Помимо карьеры футболиста, он также изучал геологию.

Его певческая карьера началась при поддержке его матери, Макиезы, в школьном хоре. В 2020 году он принял участие в бельгийском конкурсе The Voice, где он стал победителем в 2021 году.

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В ежегодном песенном конкурсе Евровидение 2021, проходившем в Нидерландах, победу одержали представители Италии – рокеры Maneskin с песней "Zitti E Buoni". Стоит отметить, что именно Maneskin прогнозировали победу букмекеры.

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Автор: Диана Могилевич