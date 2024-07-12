Анимация вернется на большие экраны через три года.

Кинокомпания Universal Pictures и студия Illumination анонсировали дату выхода мультфильма "Миньоны-3". В мировом прокате премьера ленты состоится 30 июня 2027 года.

Киностудии объявили о возвращении "Миньоны" на большие экраны после успеха мультфильма "Гадкий я 4", который собрал 230 млн долларов в мировом прокате.

Как сообщает издание Variety, режиссером новой части анимации станет номинант на премию "Оскар" Пьер Коффен, который работал над предыдущими эпизодами франшизы. Сценарий к ленте напишет Брайан Линч. Продюсерами фильма выступят основатель и генеральный директор Illumination Крис Меледанри и Билл Райан. На данный момент подробности сюжета новых "Миньонов" не раскрываются.

Видео дня

С момента запуска в 2010 году проекты "Гадкий я" и "Миньоны" стали крупнейшей анимационной франшизой в истории, собрав в общей сложности около 5 млрд долларов. В 2022 году "Миньоны: Грювитация" возглавил мировой прокат и побил рекорд выходного дня, собрав 125 млн долларов в США.

О чем мультфильм "Миньоны"

Первая анимация во франшизе рассказывает об истории маленьких желтых существ, которые служат худшим злодеям в истории. Сюжет сосредотачивается на трех миньонах - Кевине, Стюарте и Бобби, которые отправляются в путешествие, чтобы найти нового злодея после того, как их предыдущие попытки закончились неудачей. Они находят злодейку Скарлетт Оверкилл и попадают во множество приключений с ней.

Что касается "Миньоны: Грювитация", этот мультфильм является продолжением первой части и одновременно приквелом к "Гадкому я". События происходят в 1970-х годах. Молодой Гру, который мечтает стать самым большим суперзлодеем в мире, вместе с миньонами пытается доказать свою ценность другим преступникам.

Напомним, ранее стало известно, когда выйдет пятая часть культового мультфильма "Шрек".

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