Каменских выпустила клип / фото УНИАН
Украинская певица Настя Каменских выпустила клип на песню Vibe.
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По словам Насти, песня называется Vibe, потому что она передает все те эмоции, которые она испытывает. В ней есть все глубинные ощущения, женские переживания.
"Это история невероятной любви. В каждом мгновенье, в каждой ноте присутствуют сильные вибрации страсти и влечения. Хочу, чтобы слушатель окунулся в них и ощутил эту силу сполна", - сказала Каменских.
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