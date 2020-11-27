Песню уже можно послушать на всех музыкальных платформах.

Украинская певица Настя Каменских выпустила клип на песню Vibe.

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По словам Насти, песня называется Vibe, потому что она передает все те эмоции, которые она испытывает. В ней есть все глубинные ощущения, женские переживания.

"Это история невероятной любви. В каждом мгновенье, в каждой ноте присутствуют сильные вибрации страсти и влечения. Хочу, чтобы слушатель окунулся в них и ощутил эту силу сполна", - сказала Каменских.

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Автор: Диана Могилевич