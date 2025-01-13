На Киевстар ТВ вышел украинский комедийный трэш-хоррор 'Морена'

Украинская лента "Морена" режиссера Сергея Алешечкина уже доступна для просмотра на платформе кино и телевидения Киевстар ТВ.

Украинский фильм ужасов с элементами эротики и юмора "Морена" вызвал бурную реакцию у зрителей еще во время своей премьеры 2024 года на фестивале зрительского кино Миколайчук OPEN в Черновцах. Впоследствии получил награду на Tokyo Horror Film Festival в Японии как лучший художественный фильм. "Морена" уже доступна на платформе кино и телевидения Киевстар ТВ.

Лента, которая одновременно пугает и смешит, рассказывает историю молодой пары - Ани и Юрия. Летом те приезжают погостить к родителям девушки в украинский карпатский поселок. На праздновании Ивана Купала местная сердцеедка Иванка, которую прозвали Мореной, положила глаз на Юрка и очаровывает его. Странные и мистические события начинают случаться с влюбленными после встречи с Мореной. Между девушками вспыхивает конфликт - их отношения превращаются в отчаянную войну, которая оставляет после себя след крови. Эта вражда навсегда изменит героев фильма.

Автор сценария и режиссер-постановщик Сергей Алешечкин. Съемки ленты проходили в течение трех месяцев в основном в Карпатах, в Ивано-Франковской и Черновицкой областях: в Микуличине, Вижнице и Испахе.

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"Морену" можно смотреть на Киевстар ТВ на любом из 6 устройств - телевизоре, планшете, ноутбуке, телефоне, SMART TV и игровой консоли xBox.

Справочно:

Киевстар ТВ - совместный проект 1+1 media и Киевстар, основанный 11 декабря 2019 года. Это платформа кино и телевидения, которая предоставляет пользователям доступ к сотням тысяч часов украинского и мирового контента, прямоэфирных программ и регулярно предлагает для просмотра эксклюзивные проекты. Платформа насчитывает более 430 телеканалов и VOD-библиотеку из 20 000 фильмов, сериалов, мультфильмов и шоу. Киевстар ТВ доступна для всех операторов мобильной связи в Украине и всех интернет-провайдеров. Узнавайте больше о новинках на платформе в телеграм-канале "Кино для ТВ".

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