"Душа" от Pixar: рецензия на самый ожидаемый мультфильм 2020 года

Разговор по душам — так можно охарактеризовать новую работу Pixar - анимационную ленту "Душа" (Soul). УНИАН посмотрел самый ожидаемый мультфильм тяжелого карантинного года и назвал причины, по которым его должны увидеть и взрослые, и дети.

В сложные времена пандемии коронавируса у многих людей пошатнулась вера в собственные силы, некоторые всерьез задумались о своем назначении и смысле жизни. И тут как нельзя кстати вышел мультфильм "Душа" от студии Pixar. Эта светлая анимационная лента поможет ответить на многие волнующие вас вопросы, при этом не загоняя в депрессивное состояние, а оставляя светлое и трогательное послевкусие.

Сюжет мультфильма "Душа" (Soul)

В центре сюжета — школьный учитель музыки Джо Гарднер. Его заветная мечта — выступать на большой сцене. Но вместо этого он преподает наполняющее его жизнь смыслом искусство тем, кому оно вообще не интересно (за исключением двух учеников — так Джо уже оставил своей след в жизни).

В один день Гарднера приглашает его бывший ученик на пробы в джаз-клубе. Вот это шанс — думает учитель. Да, действительно это - предел мечтаний педагога. Но тут неудача: погрузившись в грезы будущих достижений, Джо по дороге домой падает в канализационный люк и оказывается в другом измерении — его душа отделилась от тела. А ведь сегодня вечером у учителя выступление, да нет, не просто выступление, а шанс наконец-то найти свое истинное призвание и доказать себе самому и маме, что наставления отца - бесценный алмаз, который он, простой школьный учитель — превратил в бриллиант.

По пути в другой мир Гарднеру удалось перехитрить систему, он попал в измерение, в котором каждая душа при помощи ментора должна найти свое призвание и таким образом получить "билет" на Землю. И тут простому школьному учителю попадается "крепкий орешек" - строптивая душа под номером 22, она долгое время отказывается искать свое призвание, с этим заданием не справился ни один ментор.

В этом мире предсуществования все устроено весьма необычно: невесомые души, наставники, как будто созданные в стиле Пикассо, трава в сиреневых оттенках. Это, несомненно, нравится детям. Но в этих эпизодах поднимаются и очень важные экзистенциальные вопросы: а в чем смысл жизни, тем ли я занимаюсь, могу ли я вдохновить кого-то найти свое призвание, а что если я пойду против системы, а что если я буду действовать вопреки мнению окружающих.

Поверьте, это очень нестандартная история, и повествует она вовсе не о тренировочном таборе для душ, а о ценности жизни, призвании человека, способности жить здесь и сейчас (это очень важный посыл во времена громко рухнувших планов и оборвавшихся мечтаний).

Так, Джо и номер 22 успеют натворить дел в обоих мирах, насмешив зрителя, и даже поменяться телами (здесь на помощь авторам мультика пришел уже известный прием о переселении души в кота).

В финале мультфильма "Душа" и Гарднер, и номер 22 попадают на Землю. Ведь им удалось осознать свое призвание, вдохновить друг друга ценить свой талант и идеи, не потерять веру в себя, несмотря на бесконечные "ты не сможешь, это тебе не по зубам".

Также задевает в мультфильме еще один момент: Джо, великолепно отыграв с коллективом, делится с легендой джаза, что желанное оказалось не таким и волшебным. А та ответила ему притчей о рыбке, мечтающей об океане. И на этом моменте, наверно, каждый задумался, а этот ли "океан" он искал?

Почему стоит посмотреть "Душу" от Pixar

Потрясающее музыкальное сопровождение. Здесь действительно много джаза, им наполнен весь мультфильм.

Прекрасные экзистенциальные шутки, понятные даже детям.

Авторы "Души" как будто ведут на протяжении всего мультфильма ненавязчивые споры на философские темы: кто я, тем ли я занимаюсь, чему я могу научить других, как не перегореть на пути к мечте.

Картина учит нас ценить простые вещи, например, радоваться умению различать вкусы и запахи, наслаждаться осенним солнцем, прячущимся в ветвях деревьев.

Наблюдать за тем, как "джазирует" (наслаждается джазовой музыкой и ее созданием) главный герой мультфильма — колоссальное удовольствие. Ведь не каждый горит и болеет своим делом, томно вздыхая и надеясь когда-нибудь постичь идею "сродного труда".

В картине вы сможете насладиться Нью-Йорком в деталях.

Режиссер мультика Пит Доктер — автор прекрасных работ Pixar "Корпорация монстров", "Вверх", "Головоломка".

Трейлер мультфильма "Душа"

Ольга Робейко

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