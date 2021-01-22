Лента стала обладательницей ряда украинских и международных наград.

Украинский фильм Антонио Лукича "Мои мысли тихие" назван лучшим международным игровым фильмом на кинофестивале в Санта-Монике (США).Читайте такжеЛенты "Мои мысли тихие", "Черкассы" и "Домой" повезут на кинофестиваль в Брюсселе

Об этом сообщается на странице киноленты в Facebook.

"Спасибо! Thank you, Santa Monica Film Festival 🥂 Еще одна веточка добавляется к нашему постеру", - говорится в сообщении.

Полный перечень победителей можно посмотреть на сайте фестиваля.

Справка. Международный кинофестиваль в Санта-Монике — премьерный показ американского и международного независимого кино, который ежегодно проводится в Санта-Монике, штат Калифорния.

Кинофестиваль в Санта-Монике демонстрирует новые, инновационные и привлекательные фильмы.

Сюжет фильма "Мои мысли тихие"

16 января 2020 года в украинский прокат вышла комедия "Мои мысли тихие" Антонио Лукича с Ирмой Витовской и Андреем Лидаговским. По сюжету, потерпев множество неудач в работе и личной жизни, молодой звукорежиссер из Киева Вадим получает шанс начать все сначала. Простая задача – записать голоса закарпатских животных – может стать его шансом навсегда оставить «неудобную Украину» и отправиться в «привлекательную Канаду». Подальше от проблем.

Однако все оказывается гораздо сложнее, когда главным спутником в новой работе оказывается наименее подходящий для этого человек – мама Вадима.

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Автор: Ольга Робейко