Кадр из клипа / Скриншот YouTube
Вокалист The Rolling Stones Мик Джаггер вместе с фронтменом группы Foo Fighters Дэйвом Гролом выпустили песня Easy Sleazy.
Этот трек они посвятили пандемии коронавирусу, которая заполонила весь мир. Песня была написана в период локдауна. В тексте говорится об отмене гастролей, футболе без зрителей и в целом артисты выразили в треке усталость от телевидения.
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