Супруга принца Гарри Меган Маркл потеряла одного из родственников.

У супруги принца Гарри Меган Маркл произошло горе в семье – умер ее любимый дядя Майк, которому было 82 года. Он на протяжении многих лет работал дипломатом и так и не успел познакомиться с герцогом Сассекским.

Известно, что у мужчины несколько лет назад диагностировали болезнь Паркинсона.

Отмечается, что Майк был добрым и милым человеком с мягким голосом. Мужчина очень гордился своей племянницей Меган и всегда мечтал познакомиться с ее супругом.

Читайте такжеКоролева Елизавета II поздравила принца Гарри и Меган Маркл с рождением дочериКроме того, Майк помог устроиться Маркл на стажировку младшим пресс-аташе в американском посольстве в Аргентине. Тогда герцогиня планировала строить карьеру в сфере международных отношений, пишет obozrevatel.com со ссылкой на издание The Sun.

Но позже родственные отношения Меган и ее дяди ухудшились. Мужчина так и не побывал на церемонии бракосочетания племянницы. Дядя актрисы был расстроен из-за того, что герцогиня не пригласила его на королевскую свадьбу.

"Уже тогда он был недостаточно здоров, чтобы путешествовать. Но для Майка было бы приятно знать, что племянница, которой он очень помогал в юности, любила и ценила его", – добавил обознанный источник.

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Автор: Иван Бойко