Тематические фильмы - это всегда хорошая идея в преддверии праздников.

Если все классические рождественские фильмы уже заучены наизусть и хочется чего-то новенького, то советуем пять относительно новых фильмов, которые точно стоит посмотреть перед праздниками.

Праздничный календарь

Мелодрама 2018 года. Главная героиня - Эбби. Девушка всегда мечтала стать фотографом и путешествовать по миру, но вместо этого ей приходится заниматься унылой работой. Все меняется, когда Эбби получает в подарок рождественский календарь своей бабушки, который может предсказывать будущее.

Пусть идёт снег

Мелодрама, комедия 2019 года. Сильная метель застает жителей Грейстауна врасплох: останавливается движение транспорта, невозможно куда-то выйти, остается только пережидать непогоду дома. Девушка по имени Стюарт решает выбраться из застрявшего в снегу поезда, чтобы согреться в ближайшей закусочной. Она и не догадывается, в какое приключение это обернется.

На месте принцессы

Мелодрама 2018 года. Герцогиня Монтенаро Маргарет незадолго до Рождества знакомится с девушкой из Чикаго, работающей в пекарне. Маргарет поражена схожестью с этой девушкой. Героини решают "поменяться жизнями" на время. Теперь работницу пекарни ждет настоящая королевская жизнь, а герцогиня погрузится в будни "простых смертных".

Николь

Фэнтези, комедия 2019 года. Санта Клаус решает уйти на пенсию и передать все свои дела сыну, но тот не справляется с нагрузкой. Тогда за дело берется сестра - дочь Санты. Теперь она должна не просто "не провалить Рождество", а еще и впервые в жизни покинуть Северный полюс, познакомившись с миром людей.

Рождество на двоих

Кейт работает эльфом-аниматором в рождественском магазине, но мечтает петь на большой сцене. Походы на конкурсы талантов не приносят больших успехов без связей и денег, чем девушка очень опечалена. Она ведет закрытый образ жизни, мало с кем общается, еще и имеет проблемы со здоровьем.

Из депрессии ей помогает выйти Том - парень-красавчик, который неожиданно появляется в ее жизни. Кейт кажется, что он слишком идеален, чтобы быть реальным.

Напомним, названы 6 лучших новинок декабря 2022.

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