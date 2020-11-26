Киностудия Warner Bros. подтвердила, что датский актер Мадс Миккельсен вместо Джонни Деппа сыграет роль Геллерта Гриндевальда в третьей части франшизы «Фантастические твари».
Читайте такжеСтало известно, кто может заменить Джонни Деппа в "Фантастических тварях": фанаты в восторгеКак пишет Deadline, кандидатуру Миккельсена на роль главного злодея предложил режиссер фильма Дэвид Йейтс.
Фильм с участием Деппа «Фантастические твари: Преступления Гриндевальда» вышел в 2018 году. Он стал вторым по счету во франшизе, которая рассчитана на пять кинолент.
Мадс Миккельсен: главные роли
Датский актер Мадс Миккельсен наиболее известен по исполнению роли доктора Ганнибала Лектера в телесериале «Ганнибал» (2013—2015).
Кроме того, он удостоен приза Каннского кинофестиваля за роль в фильме «Охота» режиссера Томаса Винтерберга.
В его фильмографии также следует отметить фильмы «Дилер», «Дилер 2», «Король Артур», «После свадьбы», «Коко Шанель и Игорь Стравинский», а также «Казино Рояль».
Джонни Депп vs Warner Bros.: предыстория
- Warner Bros. попросила Деппа отказаться от роли темного волшебника во франшизе. Актер согласился на просьбу студии и сказал, что уважает ее решение.
- Этому предшествовало то, что Депп проиграл дело о клевете таблоиду The Sun, утверждавшему, что он неоднократно избивал свою бывшую жену Эмбер Херд.
- Сообщалось, что студия Warner Bros. вынуждена будет выплатить Деппу полный гонорар за роль Гриндевальда, а это более 10 миллионов долларов.
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