Известная певица Мадонна снимет автобиографический фильм. Она будет и режиссером, и сценаристом фильма.

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Об этом сообщается на официальном сайте певицы.

Соавтором сценария выступит американская писательница Диабло Коуди, которая 12 лет назад получила "Оскар" за лучший оригинальный сценарий к фильму "Джуно".

"Я хочу рассказать о том, каким потрясающим путешествием стала для меня жизнь артиста, музыканта, танцора и человека, который пытается идти в этом мире своей собственной дорогой. В центре внимания этого фильма всегда будет музыка. Музыка поддерживала меня, а искусство сохраняло жизнь. Есть еще так много нерассказанных и вдохновляющих историй - и кто их лучше всего расскажет, как не я сама", - сказала Мадонна.