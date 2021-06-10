В этом году Netflix представит множество достойных проектов

Одна из самых популярных современных стриминговых платформ Netflix в 2021 продолжит радовать зрителей многими увлекательными историями. В этом году на экраны выйдут продолжения уже полюбившихся сериалов, экранизации книг, а также оригинальные проекты.

"Улица светлячков" (Firefly Lane)

Искренний и добрый сериал расскажет историю крепкой дружбы двух непохожих женщин, которые прошли множество испытаний. Картина опровергает утверждение о невозможности женской дружбы и показывает, как важна для человека поддержка друзей. Сериал основан на романе Кристин Ханны.

«Половое воспитание», 3 сезон (Sex Education)

В этом году нас ожидает продолжение нашумевшего сериала о сексуальной жизни подростков и взрослых. Застенчивый школьник Отис, живущий с матерью-сексологом, пытается решить свои личные проблемы и параллельно помогает сверстникам. Сериал поднимает многие очень важные интимные вопросы, которые принято замалчивать в обществе.

"Племена Европы", (Tribes of Europe)

Немецкий фантастический сериал перенесет зрителя в постапокалиптическую Европу, которая раскололась на множество небольших государств после длительной войны. Два брата и сестра хотят изменить судьбу Европы, но каждое из государств готово отстаивать свое господство.

"Судьба: сага Винкс"

Этот сериал предназначен в первую очередь для подростков, но и взрослые любители фэнтези оценят его по достоинству. Netflix подготовили небольшое переосмысление одноименного мультсериала. Главными героинями останутся знакомые по мультфильму девушки-феи, которые пройдут множество невероятных испытаний.

"В её глазах" (Behind her eyes)

Британский мини-сериал очень понравится всем поклонникам запутанных триллеров. В основе сериала - одноименный роман писательницы Сары Пинборо. Главная героиня по имени Луиза становится любовницей босса и заводит дружбу с его супругой. Постепенно она раскрывает ужасные тайны этой семьи. Сериал снят в жанре мистика и психологический триллер, а также имеет множество неожиданных поворотов.

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Автор: Екатерина Пулатова