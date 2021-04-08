"Липсинк батл" можно посмотреть в субботу в 20:15 на телеканале "1+1".

Уже в эту субботу состоится очередной эфир масштабного шоу "Липсинк батл", в котором звезды пародируют известных исполнителей.

Так, 10 апреля на сцену шоу выйдет хореограф "Танцев со звездами" Женя Кот. Он перевоплотится в зажигательную и сексуальную Настю Каменских. Кажется, его выступление обещает быть эффектным.

Противостоять ему будет хореограф Влад Яма, который спародирует победительницу "Евровидения" Джамалу. Интересно, кто из двух хореографов одержит победу.

Липсинк батл: что известно

"Lip Sync Battle" – это шоу звездных пародий, которое уже успело стать хитом в более чем 10 странах мира.

Вас ждет феерическое шоу-пародий, где известные люди перевоплощаются в звезд шоу-бизнеса под хиты, которые знают и любят все. Главная задача звезд – максимально убедительно воспроизвести песню, копируя мимику, внешний вид, манеру держаться на сцене оригинального исполнителя хита. Участники проекта разобьются на пары и устроят между собой ожесточенный батл за звание лучшего пародиста.

Борьба звезд, а также яркие костюмы и декорации никого не оставят равнодушными и гарантированно поднимут настроение зрителям.

Отметим, полный выпуск "Липсинк батл" можно посмотреть по субботам на 1plus1.video.

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Автор: Диана Могилевич