Уже в эту субботу состоится очередной эфир масштабного шоу "Липсинк батл", в котором звезды пародируют известных исполнителей.
Так, 10 апреля на сцену шоу выйдет хореограф "Танцев со звездами" Женя Кот. Он перевоплотится в зажигательную и сексуальную Настю Каменских. Кажется, его выступление обещает быть эффектным.
Противостоять ему будет хореограф Влад Яма, который спародирует победительницу "Евровидения" Джамалу. Интересно, кто из двух хореографов одержит победу.
Липсинк батл: что известно
"Lip Sync Battle" – это шоу звездных пародий, которое уже успело стать хитом в более чем 10 странах мира.
Вас ждет феерическое шоу-пародий, где известные люди перевоплощаются в звезд шоу-бизнеса под хиты, которые знают и любят все. Главная задача звезд – максимально убедительно воспроизвести песню, копируя мимику, внешний вид, манеру держаться на сцене оригинального исполнителя хита. Участники проекта разобьются на пары и устроят между собой ожесточенный батл за звание лучшего пародиста.
Борьба звезд, а также яркие костюмы и декорации никого не оставят равнодушными и гарантированно поднимут настроение зрителям.
Отметим, полный выпуск "Липсинк батл" можно посмотреть по субботам на 1plus1.video.
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram