Фанаты американской певицы и актрисы Леди Гаги возмутились из-за того, что не увидели своего кумира в финальном списке номинантов на премию "Оскар" в 2022 году.
Об этом пишет Variety.
Поклонники огорчились, что Гагу не номинировали за роль Патриции Реджани в "Доме Gucci". Сам фильм также не получила номинации в категориях "Лучший фильм" и "Лучшая режиссура".
Пользователи в соцсетях выразили свое недовольство, заявив, что артистку "обокрали". При этом они напомнили, что критики пророчили ей номинацию.
Читайте также"Диана: Мюзикл" и Брюс Уиллис: названы номинанты антипремии "Золотая малина 2022"Напомним, ранее сообщалось, что американская киноакадемия огласила номинантов на получение премии "Оскар" в 2022 году.
За звание "лучшая актриса" поборются Джессика Честейн ("Глаза Тэмми Фей"), Оливия Колман ("Потерянная дочь"), Пенелопа Крус ("Параллельные матери"), Николь Кидман ("Быть Рикардо"), Кристен Стюар ("Спенсер").