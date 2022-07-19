В украинский прокат фильм должен выйти 29 сентября 2022 года.

Вышел трейлер исторического эпоса "Королева-воин" (The Woman King), который расскажет о женской гвардии уже несуществующего Королевства Дагомея на западном побережье Африки.

Как сообщает пресс-служба B&H film distribution, премьера фильма в Украине запланирована на 29 сентября 2022 года.

Фильм, основанный на реальных событиях, расскажет о силе и отваге женщин, которые боролись за собственную независимость в Королевстве Дагомея, существовавшем в 1620-1900 годах на территории современных Бенина и Того.

Главные роли в фильме исполнили Виола Дэвис ("Прислуга", "Вдовы", "Отряд самоубийц", сериал "Как избежать наказания за преступление"), Тусо Мбеду ("Подземная железная дорога"), Лашана Линч ("007: Не время умирать", "Капитан Марвел"), Джон Бойега (трилогия "Звездные войны: Пробуждение силы"), Хиро Файнс-Тиффин (трилогия "После") и другие.

Режиссером фильма стала Джина Принс-Байтвуд, которая среди прочего до этого сняла боевик "Старая гвардия" и романтическую драму "Вне света".

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