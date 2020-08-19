Тейлор Свифт представила лирик-видео на песню The Lakes
13:50, 19 августа 2020Кино и музыка
107 0
В лирик-клипе можно увидеть множество цветов и бегущую строку с текстом песни.
Свифт представила новый клип / REUTERS
Американская певица Тейлор Свифт, которая выпустила новый альбом под названием Folklore, представила лирик-видео на песню The Lakes.
Читайте такжеПоявился посмертный клип рэпера Juice WRLD с The WeekndПесня вошла в делюкс-версию восьмого альбома исполнительницы Folklore. Релиз самого альбома состоялся 24 июля, а делюкс-версия появилась только 18 августа, передает 112.ua.
Авторами сингла выступили сама Свифт и Джек Антонофф, постоянно работающий с певицей с 2014 года. В лирик-клипе можно увидеть множество цветов и бегущую строку с текстом песни.
Новости по теме:
- Тейлор Свифт внезапно выпустила новый альбом
- Группа Maroon 5 представила клип на песню Nobody's love, снятый на смартфон
- Gorillaz и репер Octavian представили новый клип
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter