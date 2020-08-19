Тейлор Свифт представила лирик-видео на песню The Lakes

В лирик-клипе можно увидеть множество цветов и бегущую строку с текстом песни.

Американская певица Тейлор Свифт, которая выпустила новый альбом под названием Folklore, представила лирик-видео на песню The Lakes.

Читайте такжеПоявился посмертный клип рэпера Juice WRLD с The WeekndПесня вошла в делюкс-версию восьмого альбома исполнительницы Folklore. Релиз самого альбома состоялся 24 июля, а делюкс-версия появилась только 18 августа, передает 112.ua.

Авторами сингла выступили сама Свифт и Джек Антонофф, постоянно работающий с певицей с 2014 года. В лирик-клипе можно увидеть множество цветов и бегущую строку с текстом песни.

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Автор: УНИАН