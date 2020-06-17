Стало известно, каким фильмом откроются британские кинотеатры

Кинотеатры начнут открываться с 10 июля.

Picturehouse Entertainment начнет открытие британских кинотеатров с 10 июля этого года. Открытие будет стартовать с театрального выпуска "Проксимы" Алисы Винокур.

Ведущая программы Ева Грин была номинирована на лучшую женскую роль на Cesars во Франции, передает Variety.

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"После чрезвычайно трудных нескольких месяцев для всех, мы рады вернуть независимое кино на большой экран с красивым и по-настоящему кинематографическим новым фильмом режиссера, которым я очень восхищаюсь, Алиса Винокур", - сказала Клэр Биннс, совместный управляющий директор Picturehouse Entertainment.

Также она отметила, что кинотеатры будут обустроены всем необходимым, чтобы граждане могли следовать указаниям правительства и безопасно посещать места большого скопления людей. Напомним, что кинотеатры были закрыты из-за распространения коронавируса. Сейчас главное - это безопасность людей.

Как сообщал УНИАН, ранее в Великобритании умер знаменитый кот Боб, о котором сняли фильм.

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