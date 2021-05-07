По сюжету, действие происходит в средней школе. Повествование ведет Розалин, которую сначала любил, а потом бросил Роб (Ромео).

Кейтлин Дивер сыграет главную роль в фильме под названием "Розалин" — современной версии "Ромео и Джульетты".

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По сюжету, действие происходит в средней школе. Повествование ведет Розалин, которую сначала любил, а потом бросил Роб (Ромео). Новым любовным интересом для парня становится Джульетта, двоюродная сестра и бывшая лучшая подруга Розалин, передает 112ua.tv со ссылкой на Deadline.

Сценарий для фильма адаптировали Скотт Ньюстадтер и Майкл Х. Уэбер. Режиссер для картины пока не найден.

"Розалин" находится в разработке около десяти лет. В 2012 году главные роли могли исполнить Лили Коллинз, Дэйв Франко и Дебора Энн Уолл, а режиссером был назначен Майкл Саске.

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Автор: Ирина Погорелая