съемки запланированы на лето и пройдут в Бостоне.

Российский кинорежиссер Марюс Вайсберг снимет англоязычную версию «Иронии Судьбы» (About Fate).

Об этом сообщает "Централ Партнершип".

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Как сообщается, это будет большой международный проект, съемки которого запланированы в Бостоне этим летом.

Над сценарием работает Тиффани Полсен, известная по нашумевшей комедии Holidate.

На главные роли заявлены Эмма Робертс («Американская история ужасов», «Мы — Миллеры»), Томас Манн («Проект X: Дорвались»), Гаррет Хедлунд («Несломленный»), Бритт Робертсон («Земля будущего»).

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Автор: Екатерина Лиманская