Российский кинорежиссер Марюс Вайсберг снимет англоязычную версию «Иронии Судьбы» (About Fate).
Об этом сообщает "Централ Партнершип".
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Как сообщается, это будет большой международный проект, съемки которого запланированы в Бостоне этим летом.
Над сценарием работает Тиффани Полсен, известная по нашумевшей комедии Holidate.
На главные роли заявлены Эмма Робертс («Американская история ужасов», «Мы — Миллеры»), Томас Манн («Проект X: Дорвались»), Гаррет Хедлунд («Несломленный»), Бритт Робертсон («Земля будущего»).
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