Актер дебютировал в этой роли почти 40 лет назад.

Кинокомпания Disney подтвердила, что 78-летний голливудский актер Харрисон Форд в пятый раз сыграет роль искателя приключений Индианы Джонса.

Читайте такжеНовый фильм об Индиане Джонсе снимет не Спилберг: названо имя режиссераИнформация об этом размещена в Twitter Disney.

Ранее об этом сообщала Кэтлин Кеннеди президент компании Lucasfilm, которая займется съемками фильма.

Как известно, актер Харрисон Форд дебютировал в этой роли, почти 40 лет назад в 1981 году в картине «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега». Затем он сыграл в следующих трех эпизодах серии в 1984, 1989 и 2008 году.

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Режиссером фильма станет Джеймс Мэнгольд («Ford против Ferrari»).

Премьера картины запланирована на июль 2022 года.

Новый фильм станет последним во франшизе.

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Автор: УНИАН