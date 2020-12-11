Кинокомпания Disney подтвердила, что 78-летний голливудский актер Харрисон Форд в пятый раз сыграет роль искателя приключений Индианы Джонса.
Читайте такжеНовый фильм об Индиане Джонсе снимет не Спилберг: названо имя режиссераИнформация об этом размещена в Twitter Disney.
Ранее об этом сообщала Кэтлин Кеннеди президент компании Lucasfilm, которая займется съемками фильма.
Как известно, актер Харрисон Форд дебютировал в этой роли, почти 40 лет назад в 1981 году в картине «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега». Затем он сыграл в следующих трех эпизодах серии в 1984, 1989 и 2008 году.
Новый фильм об Индиане Джонсе: что известно
- Режиссером фильма станет Джеймс Мэнгольд («Ford против Ferrari»).
- Премьера картины запланирована на июль 2022 года.
- Новый фильм станет последним во франшизе.
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