Украинская группа "Один в каное" выпустил второй альбом, в который вошли аж 12 песен. Сам альбом назвали в честь группы.
"Наш второй альбом доступен для прослушивания на YouTube. Спасибо всем, кто ждал вместе с нами! На других платформах альбом появится в скором времени", - лаконично сообщили участники коллектива.
Во втором альбоме можно послушать две старые песни группы и аж десять новых:
- "Ікони" (2018)
- "У мене немає дому" (2019)
- "Хуанхе"
- "Розсипаюся"
- "Пам'яті мало"
- "Будь мені кимось"
- "Про автора"
- "Прекрасний оповідач"
- "Лісабон"
- "Вовк"
- "Кому то тре"
- "Веснянка"
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Чем известна группа "Один в каное":
В 2012 году группа победила в российском конкурсе Metro On Stage, после чего выступила в Москве на Поклонной горе вместе с группами-победителями из других стран. Однако после ухудшения российско-украинских отношений группа отказалась от выступлений в России.
В 2016 году вышел первый студийный альбом, одноименный с названием группы, в который вошли сразу 25 песен. В поддержку альбома была проведена серия концертов по всей стране. Во время тура изменился состав группы: ударницу Елену Давыденко заменил Игорь Дзиковский.
В 2017 группа получила премию "Селекція", вручаемую радиостанцией "Джем ФМ", в номинации "Прорыв года".
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