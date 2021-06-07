Всего в альбом вошли двенадцать песен.

Украинская группа "Один в каное" выпустил второй альбом, в который вошли аж 12 песен. Сам альбом назвали в честь группы.

"Наш второй альбом доступен для прослушивания на YouTube. Спасибо всем, кто ждал вместе с нами! На других платформах альбом появится в скором времени", - лаконично сообщили участники коллектива.

Во втором альбоме можно послушать две старые песни группы и аж десять новых:

"Ікони" (2018)

"У мене немає дому" (2019)

"Хуанхе"

"Розсипаюся"

"Пам'яті мало"

"Будь мені кимось"

"Про автора"

"Прекрасний оповідач"

"Лісабон"

"Вовк"

"Кому то тре"

"Веснянка"

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Чем известна группа "Один в каное":

В 2012 году группа победила в российском конкурсе Metro On Stage, после чего выступила в Москве на Поклонной горе вместе с группами-победителями из других стран. Однако после ухудшения российско-украинских отношений группа отказалась от выступлений в России.

В 2016 году вышел первый студийный альбом, одноименный с названием группы, в который вошли сразу 25 песен. В поддержку альбома была проведена серия концертов по всей стране. Во время тура изменился состав группы: ударницу Елену Давыденко заменил Игорь Дзиковский.

В 2017 группа получила премию "Селекція", вручаемую радиостанцией "Джем ФМ", в номинации "Прорыв года".

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Автор: Диана Могилевич