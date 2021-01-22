Пока нет информации о сроках работ над экранизацией.

Телеканал HBO выпустит еще один приквел "Игры престолов". Он будет основан на серии фэнтезийных новелл "Повести о Дунке и Эгге" Джорджа Мартина.

Читайте такжеУкраинский фильм "Мои мысли тихие" получил награду на фестивале в СШАОб этом сообщает Variety. Ожидается, что каждая серия будущей адаптации повестей будет длиться около одного часа.

Сериал расскажет о приключениях сира Дункана Высокого (Дунк) и молодого Эйгона Таргариена (Эгг). Действия в произведении разворачиваются за 90 лет до событий "Игры престолов".

Пока нет информации о сроках работ над экранизацией.

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Автор: Ольга Робейко