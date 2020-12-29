На основе рецензий профессиональных кинокритиков составлен антирейтинг фильмов, сериалов и телешоу года.
Читайте также"Хищные птицы" и "Плохие парни навсегда": составлен рейтинг самых кассовых фильмов 2020-гоСписок худших проектов опубликовал сайт-агрегатор Metacritic.
Худшие фильмы 2020-го
Возглавила список американская комедия "Королева реальности" с Джулией Фэй Уэст и Дениз Ричардс – она получила всего 7 баллов из 100 по оценочной системе сайта.
Второе место заняла романтическая комедия "Любовь, свадьбы и прочие катастрофы" режиссера Денниса Дугана с Дайан Китон и Джереми Айронсом – 11 баллов из 100.
Тройку худших замыкает мелодрама Роджера Камбла "После. Глава 2" с Диланом Спроусом.
Не слишком высоко оценили:
- комедийный хоррор "Няня. Королева проклятых",
- криминальный боевик Дэвида Эйера "Выбивая долги" с Шайей Лабафом,
- триллер "Дожить до утра" с Брюсом Уиллисом,
- "Удивительное путешествие доктора Дулиттла" с Робертом Дауни-младшим.
Худшие телешоу 2020-го
Среди самых неудачных телешоу оказались:
- отмененный после десяти эпизодов ситком Fox "Превосходить" с Джейсоном Биггсом,
- супергеройский сериал Hulu "Хелстром",
- драмеди "Герцогиня" с Кэтрин Райан,
- The Goop Lab Гвинет Пэлтроу для Netflix.
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