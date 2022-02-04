Съемки новой части культового слэшера планируют начать уже летом с командой режиссеров и сценаристов, работавших над успешной пятой частью.

Студии Spyglass Media Group и Paramount Pictures дали "зеленый свет" на создание следующей части культового слэшера "Крик", после кассового успеха вышедшей в январе 2022 года пятой части.

Как пишет Deadline, к работе над следующим фильмом вернутся режиссеры Меттью Беттинелли и Тайлер Джиллет из команды Radio Silence, а также сценаристы Джеймс Вандербильт и Гай Басик, которые все вместе работали над пятым "Криком".

Отмечается, что основные съемки планируется начать этим летом. В соответствии с традицией франшизы, подробности сюжета остаются в тайне.

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"Мы чрезвычайно благодарны фанатам по всему миру, которые с энтузиазмом приняли наш фильм. Мы не можем дождаться, когда зрители увидят, что Radio Silence, сценаристы Джейми и Гай и Project X приготовили для нашей семьи в Вудсборо", – заявили представители Paramount и Spyglass.

Напомним, слэшер "Крик" вышел в прокат в начале 2022 года, а вскоре получил рейтинг "Сертифицированная свежесть" от Rotten Tomatoes и преодолел отметку в 100 миллионов долларов по мировым кассовым сборам. Фильмы в жанре хоррор достигают этих двух показателей, да еще и одновременно, не так уж часто.

Пятый фильм в рамках франшизы "Крик" создатели охарактеризовали как "риквел", или же "мягкий перезапуск". Т.е. фильм был связан с первой частью франшизы, в сюжет вернулись несколько оригинальных персонажей, однако это все равно была уже другая история, где на передней план вывели новых героев. Нельзя исключить, что некоторые из них вернутся в будущем.

Оригинальный фильм "Крик" (Scream) вышел в 1996 году, а снял его легендарный режиссер фильмов ужасов Уэс Крэйвен, в своей время запустивший успешные хоррор-франшизы "У холмов есть глаза" и "Кошмар на улице Вязов". Фильм выдался настолько успешным, что не только положил начало новой франшизе, но и возродил интерес к подзабытому на тот момент поджанру хоррора – слэшер.

На волне успеха Крэйвен снял еще две части "Крика" – не менее успешные фильмы 1997 и 2000 годов, а также попытался возродить франшизу в 2011 году. Спустя 10 лет стало известно, что "Крик" вернется, правда, уже без Крэйвена – легендарный режиссер ушел из жизни в 2015 году.

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