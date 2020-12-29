Джордж Мартин вспомнил, как в юности хотел посвятить себя шахматам, но выбрал писательство.

Писатель Джордж Мартин, по циклу книг которого сняли популярный телесериал "Игра престолов", назвал любимый сериал 2020 года.

Читайте такжеЧто лучше не смотреть: кинокритики назвали худшие фильмы и телешоу 2020 годаВ своем блоге он рассказал, что является большим фанатом сериала Скотта Фрэнка "Ход королевы" (или "Ферзевый гамбит"), и порекомендовал его своим поклонникам к просмотру.

"Это адаптация романа Уолтера Трэвиса о шахматном вундеркинде 60−70-х годов. Очень точная адаптация очень сильного романа, прекрасно написанная, сыгранная и срежиссированная. Я думаю, вам понравится. Если есть на свете справедливость, сериал должен побороться за награды", - написал он.

По словам Мартина, мир шахмат ему хорошо знаком. Он даже хотел посвятить себя шахматам, но выбрал писательство.

"Шахматы были большой частью моей жизни в школе, колледже и несколько лет спустя после окончания колледжа в начале 70-х. "Ход королевы" пробудил во мне эти воспоминания... Две мои первые большие влюбленности были связаны с девушками, которых я встретил в шахматном клубе", - поделился Мартин.

Сериал "Ход королевы": что известно

Американский драматический мини-сериал, основанный на одноименном романе Уолтера Тевиса, изданном в 1983 году.

Создателями сериала выступили Скотт Фрэнк и Аллан Скотт, а главную роль сыграла Аня Тейлор-Джой.

Премьера на Netflix состоялась 23 октября 2020 года.

Сериал рассказывает историю шахматного вундеркинда-сироты Бет Хармон, которая стремится стать величайшим шахматистом мира, но при этом борется с эмоциональными проблемами, а также с наркотической и алкогольной зависимостью.

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Автор: Катерина Шварц