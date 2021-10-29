​​​​​​​Это не первый анонсированный проект о Литвиненко.

Американский канал HBO снимает сериал об отравлении Россией бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. Самого россиянина сыграет звезда сериала "Шерлок" (BBC) и фильма Marvel "Доктор Стрэндж" Бенедикт Камбербэтч.

Об этом сообщает The Variety.

Сериал "Лондонград" снимут по мотивам книги Алана Коуэлла "Последний шпион" – об истории сотрудника ФСБ РФ, который бежал из России в Британию и был убит российскими спецслужбами в 2006 году в результате отравления радиоактивным изотопом полоний-210.

Камбербэтч также выступит исполнительным директором сериала.

Читайте такжеВышел трейлер второго сезона сериала "Король тигров" от NetflixЭто не первый анонсированный проект о Литвиненко. В июле в Британии состоялась премьера оперы "Жизнь и смерть Александра Литвиненко".

Бывший сотрудник ФСБ Александр Литвиненко, получивший политическое убежище в Британии, скончался в Лондоне 23 ноября 2006 года.

Расследование британской стороны установило, что его отравили полонием и к этому причастны экс-офицер КГБ и депутат Госдумы Андрей Луговой и предприниматель Дмитрий Ковтун. Незадолго до смерти Литвиненко встречался с ним в Лондоне.

В российском МИД утверждали, что расследование гибели Литвиненко имело "ярко выраженную политическую подоплеку", а процесс "не является прозрачным ни для российской стороны, ни для общественности".

В сентябре Европейский суд по правам человека признал Россию ответственной за отравление Литвиненко.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Яна Ставская