Съемки фильма начнут в марте 2022 года.

Звезда сериала от HBO "Игра престолов" Эмили Кларк согласилась на главную роль в sci-fi фильме "The Pod Generation" режиссера Софи Барт. Ее партнером по съемкам будет Чиветел Эджиофор ("12 лет рабства").

Об этом сообщает The Variety.

События научно-романтической ленты разворачиваются в эпоху ИИ, когда одинокой паре Рейчел (Эмили) и Элви (Чиветел) предлагают разделить на равных условиях беременность с помощью инновационной технологии разработки технологического гиганта Pegasus – искусственных половых органов.

Элви, ботаник и преданный пурист, сомневается, однако его любовь к Рейчел побуждает согласиться на предложение. Так начинается безумный путь к отцовству в этом странном новом мире.

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Как рассказала режиссер ленты Барт, Эмили – того типа актрис, с которыми работать легко и увлекательно: "Ее обезоруживающе чувство юмора и способность справляться со сложностями идеально сочетаются с харизмой Чиветеля".

Управляющая директор кинокомпании Фионнуала Джеймисон отметила, что история носит показательно феминистический характер, ставит этические проблемы того, куда человечество ведут современные технологии (например, когда половые органы становятся товаром)

"The Pod Generation" станет третьим полнометражным фильмом Софи Барт после "Холодных душ" и "Мадам Бовари".

Киноленту согласилась продюсировать, в частности, парижская компания, которая до этого занималась продвижением "Смерти Сталина" и "Неприкасаемых".

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Автор: Яна Ставская