Латвийская рок-группа BrainStorm выпустила клип на песню «Feels».

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«Это классная, современная песня, с чувством большой свободы и полёта в припеве», - комментирует Ренарс Кауперс. Идею песни предложил шведский музыкант и продюсер Магнус Нильсон (Magnus Nilsson), с которым BrainStorm сотрудничает уже несколько лет. Это очередной музыкальный эксперимент для BrainStorm, и не меньшим вызовом стал видеоряд для неё и презентация в сети.

Видеоклип «Feels» — это результат сотрудничества BrainStorm cо студией анимации «HonkFu». Работа шла 8 месяцев, над роликом трудились несколько десятков аниматоров из разных стран. «Feels» стал настоящим мультфильмом мирового уровня в японском стиле манга, со своей драматургией и персонажами, включая участников BrainStorm в образах супергероев. Свои стихии музыканты определили еще много лет назад, когда фантазировали об элементах вселенной, а вот идея клипа пришла из реальной жизни.

Каспарс Рога, барабанщик BrainStorm и сценарист клипа «Feels»: «Однажды я заметил среди игрушек моей маленькой дочки фигурку девочки в инвалидной коляске. Реакция в первую секунду была автоматической: «Боже, с чем это она играет?», но через мгновение я уже осознал, как узко и косно я мыслю, так нельзя. Героиня клипа «Feels» - девочка в инвалидной коляске, которая боится жизни, общества, выхода на улицу именно потому, что она не такая как все. Это ещё и метафора всех нас, нашей духовной инвалидности. Важно освободиться от предрассудков, воспринимать мир таким, какой он есть, со всеми, кто в нем есть».

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Автор: Диана Могилевич