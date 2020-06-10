Gorillaz и репер Octavian представили новый клип
11:41, 10 июня 2020Кино и музыка
66 0
Новое музыкальное видео стало четвертым эпизодом проекта Song Machine.
У "Горилл" вышел новый клип / скриншот с видео
Культовый музыкальный проект Gorillaz представил клип на композицию Friday 13th, выпущенный совместно с рэпером Octavian.
Читайте такжеGorillaz представила клип на песню Momentary Bliss
Новое музыкальное видео стало четвертым эпизодом проекта Song Machine, который выходит в формате онлайн-шоу. Такая подача новых треков стала альтернативой выпуску традиционного альбома.
Режиссером клипа выступил один из сооснователей Gorillaz, художник Джейми Хьюлетт.
Ранее Gorillaz представила песню под названием How Far?, записанную вместе с рэпером Skepta и Тони Алленом.
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter