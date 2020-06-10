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Gorillaz и репер Octavian представили новый клип

11:41, 10 июня 2020
Кино и музыка
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У "Горилл" вышел новый клип / скриншот с видео

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Новое музыкальное видео стало четвертым эпизодом проекта Song Machine, который выходит в формате онлайн-шоу. Такая подача новых треков стала альтернативой выпуску традиционного альбома.

Режиссером клипа выступил один из сооснователей Gorillaz, художник Джейми Хьюлетт.

Ранее Gorillaz представила песню под названием How Far?, записанную вместе с рэпером Skepta и Тони Алленом.

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Теги: #музыка#клип