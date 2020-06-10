Gorillaz и репер Octavian представили новый клип

Новое музыкальное видео стало четвертым эпизодом проекта Song Machine.

Культовый музыкальный проект Gorillaz представил клип на композицию Friday 13th, выпущенный совместно с рэпером Octavian. Читайте такжеGorillaz представила клип на песню Momentary Bliss Новое музыкальное видео стало четвертым эпизодом проекта Song Machine, который выходит в формате онлайн-шоу. Такая подача новых треков стала альтернативой выпуску традиционного альбома. Режиссером клипа выступил один из сооснователей Gorillaz, художник Джейми Хьюлетт. Ранее Gorillaz представила песню под названием How Far?, записанную вместе с рэпером Skepta и Тони Алленом. Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter