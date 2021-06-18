В апреле режиссер Мартин Скорсезе начал съемки нового фильма под названием "Убийцы цветочной луны", а теперь стало известно, что в картине сыграет Гэри Басараба.
Актер сыграет Уильяма Дж. Бернса, частного сыщика, расследующего убийства людей из племени осейджи.
Главные роли в картине также сыграют Леонардо Дикаприо, Лили Гладстон, Роберт Де Ниро. Также в основном актерском составе числится Джесси Племонс.
Картина основана на одноименном бестселлере американского писателя Дэвида Гранна 2017 года. Книга рассказывает реальную историю, которая развернулась в штате Оклахома в 1920-х годах. В центре сюжета – расследование серии жестоких убийств коренных американцев из племени осейджи, произошедших после того, как на землях индейцев обнаружили нефть. За дело взялся Джон Эдгар Гувер, которому впоследствии удалось возглавить ФБР и удержаться на посту его директора почти 50 лет.
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Фильм выйдет параллельно в кинотеатрах и на платформе Apple TV+. Даты премьеры пока нет, но появился первый кадр фильма, передает 112ua.tv со ссылкой на deadline.
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