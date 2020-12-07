Звезда "Черной пантеры", который ушел из жизни в августе, посмертно получил награду "Герой всех времен".

В Лос-Анджелесе прошла церемония вручения наград премии MTV Movie & TV 2020.

Читайте такжеСтало известно, когда начнутся съемки фильма "Черная пантера 2"Об этом сообщает Deadline.

Из-за пандемии мероприятие проходило в онлайн-формате.

MTV Movie & TV Awards 2020: особая премия

Актер Чедвик Боузман («Черная пантера»), который ушел из жизни в августе, посмертно получил награду «Герой всех времен».

«Он был самым настоящим героем именно тогда, когда просто был Чедом. Тогда он становился еще более величественным, чем на экране. Мы оба рады, что удостоены чести вручить эту премию и наградить его. Величайший герой всех времен и на века», – отметил коллега актера по Marvel Дон Чидл.

MTV Movie & TV Awards 2020: список победителей

Dance Your Ass Off award – Кевин Бэкон (за танец в фильме «Свободные» (1984),

«Комедийный гигант» – Кевин Харт,

«Динамический дуэт» – Дрю Бэрримор и Адам Сэндлер,

«Королева крика» – Джейми Ли Кертис,

«Лучший поцелуй» – Сара Мишель Геллар и Сельма Блэр (фильм «Жестокие намерения», 1999),

«Лучший душераздирающий разрыв» – Кирстен Белл и Джейсон Сигел («Забывая Сару Маршалл»),

«Герой всех времен» – Чедвик Боузман («Черная пантера»),

«Лучшая героиня в истории кино» – Галь Гадот («Чудо-женщина»),

«От нуля до героя» – Уильям Забка («Малыш-каратист»).

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Автор: Катерина Шварц