Болеть за представителя Украины на международном конкурсе можно будет уже в первом полуфинале.

Уже немного времени осталось до старта песенного конкурса Евровидение 2021, который в этом году состоится в нидерландском городе Роттердаме.

Евровидение 2021-когда будет проходить

Нынешний конкурс Евровидение стартует 18 мая – тогда состоится первый полуфинал, на 20 мая запланирован второй полуфинал.

Финал шоу, в котором и станет известно имя победителя, отгремит 22 мая.

Где смотреть Евровидение 2021

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Оба полуфинала и финал Евровидения 2021 года в Украине можно будет посмотреть на двух телеканалах – СТБ и UΛ: Перший. Прямые эфиры будут начинаться в 22:00.

В эфире телеканала СТБ трансляцию конкурса будет комментировать Сергей Притула, на UΛ: Перший – Тимур Мирошниченко.

Евровидение 2021: кто будет представлять Украину

От Украины на песенный конкурс 2021 года отбыла группа Go_A. Она выступит в первом полуфинале под №15 с песней "SHUM" ("Шум"). Впервые на Евровидении Украина будет звучать полностью на украинском языке.

На данный момент Go_A уже провела репетицию на сцене конкурса, которую построили на арене Ahoy Arena в Роттердаме. Своим выступлением группа поразила представителей европейской прессы, которые имели возможность следить за ходом работы на самой арене или через прямую трансляцию. Журналисты, в частности, назвали лучшим в тот день именно выступление Go_A.

К тому же видео с репетиции группы Go_A на сцене Евровидения 2021 ворвалось в тренды YouTube. В настоящее время ролик занимает 4-е место, ранее он был на 3-й позиции.

Кроме того, прогноз по результатам нашей страны накануне старта международного песенного конкурса улучшили и букмекеры. Сейчас коллектив Go_A занимает 9-ю строчку, тогда как ранее ему прогнозировали 10-е место.

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Автор: Алина Вишневская