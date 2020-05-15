Джамала зажгла англоязычной песней в онлайн-полуфинале Евровидения-2020 (видео)

Украинская певица исполнила фрагмент песни одного из победителей.

Украинская певица Джамала продемонстрировала свой вокал во время эфира второго полуфинала онлайн-концерта Евровидения-2020.

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Организаторы транслировали по пять выступлений участников, а в промежутках демонстрировали домашние ролики исполнителей прошлых лет и болельщиков.

После второй пятерки участников Джамала в домашней обстановке исполнила фрагмент песни Arcade, с которой в прошлом году Евровидение выиграл Дункан Лоуренс из Нидерландов.

Джамала является победительницей Евровидения 2016 года.

Видео было опубликовано на официальном YouTube-канале конкурса.

Международный музыкальный конкурс в 2020 году в Роттердаме в привычном формате отменили из-за пандемии коронавируса еще в марте, поэтому событие перешло в онлайн.

Напомним, второй полуфинал Евровидения 2020 состоялся в четверг, 14 мая.