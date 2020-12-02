В сериале "Академия Амбрелла" не будут менять пол персонажа, сыгрнанного Эллиотом.

Актриса Эллен Пейдж в своем Инстаграме заявила, что она трансгендерный мужчина. Актер попросил обращаться к нему как "он/они" и называть его Эллиотом.

Эллиот играет одну из главных ролей в супергеройском сериале "Академия "Амбрелла" от Netflix. Студия положительно отреагировала на заявление актера. "Мы так гордимся нашим супергероем! Мы любим тебя, Эллиот. С нетерпением ждем встречи в третьем сезоне", - говорится в посте компании. Студия уже сменила имя и пол актера на всех своих сервисах.

Компания Universal Content Productions, которая ответственна за съемки сериала, также поддержала Эллиота. "Эллиот Пейдж твои таланты и вдохновение не знают границ. Сегодня и каждый последующий день мы присоединяемся к твоим поклонникам, посылая тебе нашу любовь и поддержку!", - пишут представители компании.

Эллиот Пейдж продолжит играть роль Вани Харгривз в популярном сериале "Академия Амбрелла". На данный момент вышло 2 сезона сериала, шоу продлили на третий сезон. Его съемки должны начаться в 2021 году.

Персонаж, которого играет Пейдж, Ваня, - женщина, чья суперсила заключается в высвобождении силы с помощью звука. Пол персонажа в сериале останется прежним - женским. Однако имя актера в титрах будет изменено с Эллен на Эллиот.

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Автор: Екатерина Пулатова