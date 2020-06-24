Джордж Мартин не успевает дописать "Ветра зимы" в 2020

Новая книга будет называться "Ветра зимы".

Писатель Джордж Мартин рассказал, что в следующем году закончит работать над новой книгой "Ветра зимы". Напомним, что сериал "Игра престолов" был снят по мотивам серии книг "Песнь льда и пламени", которые написал Мартин. Об этом он написал в своем блоге. Читайте такжеЗвезда "Игры престолов" полностью разделась для нового сериала (видео) По его словам, он последние несколько месяцев (пока длится карантин, - УНИАН) провел в хижине в горах. Мартин отметил, что делает все возможное, чтобы не заразиться коронавирусом.

"Принудительная изоляция помогла мне писать. Я трачу много часов каждый день на "Ветра зимы" и добиваюсь постоянного прогресса", - написал Мартин.

Также он добавил, что уже успел написать несколько глав, но это только начало. Так как книга будет огромной и она должна пройти еще долгий путь перед выпуском.

"У меня бывают плохие дни, которые расстраивают меня, и хорошие дни, которые поднимают мне настроение, — добавил Мартин, — но в целом я доволен тем, как идут дела".

Как сообщал УНИАН, ранее актер из "Игры престолов" установил мировой рекорд в пауэрлифтинге.

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