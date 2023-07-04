В украинский прокат новый фильм Крейга Гиллеспи "Дурные деньги" выйдет 12 октября 2023 года.

Вышел первый трейлер биографической комедии "Дурные деньги" (Dumb Money) от австралийского режиссера Крейга Гиллеспи (фильмы "Круэлла", "Я, Тоня", "Ларс и настоящая девушка", сериал "Пэм и Томми").

Фильм "Дурные деньги" основан на сумасшедшей реальной истории, описанной в книге "Антисоциальная сеть: шорт-сквиз GameStop и группа трейдеров-любителей Ragtag, которые поставили Уолл-стрит на колени".

В центре сюжета фильма – обычный парень Кит Хилл, который вкладывает свои сбережения в акции и постит об этом в соцсетях. Каким-то образом ему удается превратить магазин видеоигр в торговом центре GameStop в самую популярную компанию в мире. Внезапно он богатеет сам, а вместе с ним – и его фолловеры. Впрочем, это очень возмущает миллиардеров с Уолл-стрит, которые решают нанести ответный удар. Обе стороны понимают, что их миры перевернулись с ног на голову, и жизнь уже не будет такой, как раньше.

Главные роли в фильме исполнили Пол Дано ("Юность", "Фабельманы", "Бэтмен"), Сет Роген ("Зеленый шершень", "Интервью", "Пэм и Томми"), Пит Дэвидсон ("Отряд самоубийц: Миссия навылет", "Тело Тело Тело"), Шейлин Вудли (франшиза "Дивергент", "Мавританец"), Себастиан Стэн (трилогия "Первый мститель", "Я, Тоня", "Пэм и Томми"), Винсент Д'Онофрио ("Сорвиголова", "Сестра Рэтчед"), Ник Офферман ("Последние из нас", "Парки и зоны отдыха"), Энтони Рамос ("На высотах Нью-Йорка", "Трансформеры: Время звероботов") и другие.

В украинский прокат фильм выйдет 12 октября 2023 года.

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