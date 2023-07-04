Вышел первый трейлер биографической комедии "Дурные деньги" (Dumb Money) от австралийского режиссера Крейга Гиллеспи (фильмы "Круэлла", "Я, Тоня", "Ларс и настоящая девушка", сериал "Пэм и Томми").
Фильм "Дурные деньги" основан на сумасшедшей реальной истории, описанной в книге "Антисоциальная сеть: шорт-сквиз GameStop и группа трейдеров-любителей Ragtag, которые поставили Уолл-стрит на колени".
В центре сюжета фильма – обычный парень Кит Хилл, который вкладывает свои сбережения в акции и постит об этом в соцсетях. Каким-то образом ему удается превратить магазин видеоигр в торговом центре GameStop в самую популярную компанию в мире. Внезапно он богатеет сам, а вместе с ним – и его фолловеры. Впрочем, это очень возмущает миллиардеров с Уолл-стрит, которые решают нанести ответный удар. Обе стороны понимают, что их миры перевернулись с ног на голову, и жизнь уже не будет такой, как раньше.
Главные роли в фильме исполнили Пол Дано ("Юность", "Фабельманы", "Бэтмен"), Сет Роген ("Зеленый шершень", "Интервью", "Пэм и Томми"), Пит Дэвидсон ("Отряд самоубийц: Миссия навылет", "Тело Тело Тело"), Шейлин Вудли (франшиза "Дивергент", "Мавританец"), Себастиан Стэн (трилогия "Первый мститель", "Я, Тоня", "Пэм и Томми"), Винсент Д'Онофрио ("Сорвиголова", "Сестра Рэтчед"), Ник Офферман ("Последние из нас", "Парки и зоны отдыха"), Энтони Рамос ("На высотах Нью-Йорка", "Трансформеры: Время звероботов") и другие.
В украинский прокат фильм выйдет 12 октября 2023 года.