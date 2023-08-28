Создатели картины рассказали, сколько весит наряд главной героини.

В Одессе экшн "Довбуш" представил американский актер Лузер Тверски, который является прямым потомком основателя хасидского движения в иудаизме Исраэля Баал Шем Това.

Как передает корреспондент УНИАН, 27 августа в одном из одесских кинотеатров ленту презентовали режиссер Олесь Санин, продюсеры Максим Асадчий и Даниил Билак. Также в город приехали несколько актеров, которые играли в фильме. В частности, Дария Плахтий (воплотила в жизнь образ возлюбленной Олексы Довбуша), Алексей Гнатковский (Иван Довбуш) и американец Лузер Тверски, сыгравший основателя хасидизма БЕШТа (Баал Шем Тов).

Как отметил Санин, Тверски является реальным прямым потомком Баал Шем Това, который был другом Олексы Довбуша. "Именно 27 августа 2023 года исполнилось 325 лет со дня рождения великого еврейского мудреца Баал Шем Това", - сказал Санин. Одновременно с Одессой презентация фильма состоялась в Тель-Авиве (Израиль).

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Как отмечалось во время презентации, впервые в мировой киноиндустрии образ БЕШТа воплотили на большом экране. Сам потомок мудреца - Лузер Тверски - отметил, что ему было очень комфортно работать с украинским режиссером и всей творческой группой "Довбуша".

Как уточнил УНИАН Асадчий, бюджет фильма - 122 млн грн. Планируется, что в ближайшее время ленту увидят в Чехии, Германии, Словакии, Польше, впоследствии - в Канаде, США и т.д.

По словам Санина, часть прибыли с каждого билета Одесской презентации будет передана 68-й отдельной бригаде им. Олексы Довбуша, которая сейчас находится на передовой.

Другие интересные факты о фильм "Довбуш"

Для актера Франковского театра, народного артиста Украины Алексея Гнатковского "Довбуш" стал дебютом в кино. Он не проходил кастинг - Санин лично пригласил его на съемки. За полгода до съемок Гнатковский тренировался с каскадерами и ходил в тренажерный зал, брал уроки по верховой езде, учился стрельбе из различных типов оружия.

Дарья Плахтий имеет за плечами более 12 ролей в кино, приз за лучшую женскую роль на Международном фестивале авторского кино в Рабат, Марокко, "Золотая Дзига" – Лучшая женская роль, приз за лучшую женскую роль на МКФ "Шелковый путь" (Silk Road IFF).

Плахтий присоединилась к кастингу на роль Марички уже на финальном этапе и проходила пробы непосредственно на площадке, в костюмах из фильма. Ее съемочное свадебное приданое - корали, баламуты, венецийки (или современная копия), настоящие древние монеты, згарды (тяжелые, металлические элементы мосяжные, серебряные и медные), ракушки - весило около 5 килограммов.

Для свадебной короны, полностью соответствующей тем образцам, которые ранее невесты надевали на Покутье, заказывали перья на птицефабрике и вручную отбирали перышки.

Как сообщал УНИАН, события фильма "Довбуш" от режиссера Олеся Санина разворачиваются в Карпатах в начале 18 века, когда жестокое правление польской шляхты заставляет гуцулов бежать в горы. Братья, Олекса и Иван Довбуши, оказываются вне закона и становятся опришками. Они оба хотят отомстить господам за убийство родителей, но становятся врагами. Иван жаждет денег, Олекса – справедливости. Именно Олекса Довбуш возглавляет восстание, его брат погибает. Легенда о карпатском рыцаре Олексе вдохновляет поколение тех, кто борется за независимость Украины.

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