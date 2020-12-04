Проект сбора средств организаторы назвали «Проект Нортмур» по названию улицы, на которой в Оксфорде расположен дом писателя.

Актеры, снявшиеся в кинотрилогии «Властелин колец», организовали совместно с британской писательницей Джулией Голдинг краудфандинговую кампанию, чтобы собрать средства на выкуп дома Джона Толкина, который скоро будет выставлен на продажу.

Читайте такжеУмер сын Толкина – автора знаменитой трилогии "Властелин колец"Проект сбора средств организаторы назвали «Проект Нортмур» по названию улицы, на которой в Оксфорде расположен дом писателя. Как рассказывают на странице проекта актеры Иэн Маккеллен, Мартин Фримен, Джон Рис-Дэвис и другие, после покупки дома в нем будет устроен литературный центр имени Джона Толкина, первый такой центр в мире в честь этого писателя.

Организаторы кампании надеются, что при поддержке поклонников писателя им удастся собрать $6 млн. Правда, времени на это отводится всего три месяца. Но, как отмечают организаторы сбора средств, они уверены, что у них это получится, ведь «смогли же за такое же время хоббиты Фродо и Сэм дойти из Ривенделла до вулкана Ородруин» в Мордоре.

Подавляющая часть средств, а именно $5 млн, пойдет на выкуп самого дома, а остальные средства будут потрачены на ремонтные работы и создание фонда, который будет управлять литературным центром. Ожидается, что центр будет на регулярной основе проводить литературные встречи, конкурсы и другие мероприятия для начинающих и уже известных писателей и поклонников творчества Толкина.

Дом Толкина

В доме 20 по Нортмур-роуд Джон Толкин прожил с 1930 по 1947 год, и именно там он написал «Хоббита» и трилогию «Властелин колец».

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: УНИАН