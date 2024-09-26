Премьера мини-сериала от оскароносного Альфонсо Куарона состоится уже 11 октября 2024 года.

Стриминговый сервис Apple TV+ наконец показал полный трейлер сериала "Дисклеймер. Все совпадения случайны" (Disclaimer*), главную роль в котором исполнила двукратная лауреатка премии "Оскар" Кейт Бланшетт ("Елизавета", "Талантливый мистер Рипли", "Кэрол", трилогии "Властелин колец" и "Хоббит").

В центре сюжета сериала – известная тележурналистка Кэтрин Рейвенскрофт, которая обнаруживает, что она является центральным персонажем романа, раскрывающего тайну, которую женщина пыталась скрыть.

Кроме Бланшетт в сериале сыграли Лейла Джордж ("Смертные машины", "Ребенок"), Кевин Клайн ("Рыбка по имени Ванда", "Чаплин", "Розовая пантера"), Саша Барон Коэн ("Борат", "Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит", "Суд над чикагской семеркой"), Коди Смит-Макфи ("Власть пса", "Элвис", франшиза "Люди Икс"), Луис Партридж ("Энола Холмс"), Чон Хо Йон (сериал "Играл кальмара") и другие.

Снял сериал оскароносный мексиканский режиссер Альфонсо Куарон ("И твою маму тоже", "Гарри Поттер и узник Азкабана", "Гравитация", "Рома").

Сериал уже успели показать на нескольких влиятельных кинофестивалях в сентябре 2024 года, в частности, в Венеции и в Торонто. Он получил положительные отзывы критиков.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,5 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 81% одобрения от критиков. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 72 из 100 баллов, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Онлайн-премьера мини-сериала "Дисклеймер. Все совпадения случайны" состоится уже 11 октября 2024 года. Всего шоу будет насчитывать семь эпизодов, первые два из которых выйдут одновременно, а остальные – по одному раз в неделю с финалом 15 ноября.

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