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"Девушка с татуировкой дракона": по культовой серии книг снимут сериал

13:59, 27 мая 2020
Кино и музыка
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Кто сыграет Лисбет Саландер в новом фильме - неизвестно / постер к фильму Дэвида Финчера «Девушка с татуировкой дракона»

Amazon снимет сериал по мотивам серии книг Стига Ларссона "Миллениум", главной героиней которых является Лисбет Саландер, более известная как "девушка с татуировкой дракона".

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Об этом сообщает Variety.

Сериал не будет продолжением или переосмыслением книг и фильмов. Это будет абсолютно новая история, с новыми персонажами в современном мире.

Исполнительным продюсером выступит Энди Харрис ("Корона"), а также Роб Баллок ("Ночной администратор").

Amazon Studios и Left Bank снимут сериал в сотрудничестве с Sony Pictures Television. О дате выхода и о том, кто исполнит роль хакера Лисбет Саландер, не сообщается.

До этого роман Стига Ларссона экранизировали три раза.

Как сообщал УНИАН, Netflix показал трейлер 3 сезона сериала "Тьма".

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