Два популярных персонажа из комиксов Marvel наконец объединяться на большом экране, чтобы изменить историю всей киновселенной.

Вышел новый трейлер супергеройского фильма "Дэдпул и Росомаха" (Deadpool & Wolverine), который выйдет в украинский прокат 25 июля 2024 года.

События фильма разворачиваются через несколько лет после "Дэдпула 2". Уэйд Уилсон (он же антигерой Дэдпул) живет счастливой жизнью со своей возлюбленной Ванессой. Вдруг его похищают члены "Управления временными изменениями" (с ним зрители познакомились в сериале "Локи") и привлекают к опасной миссии по спасению мультивселенной. Однако поскольку Дэдпул понимает, что самому ему не справиться, он решает позвать на помощь Росомаху из "Людей Икс".

Собственно, в новом трейлере зрителям наконец показали много совместных сцен с Райаном Рейнольдсом ("Персонаж", "Красное уведомление", "Телохранитель киллера") и Хью Джекманом ("Престиж", "Отверженные", "Величайший шоумен"), которые вернулись к ролям Дэдпула и Росомахи.

Напомним, Рейнольдс уже играл этого персонажа в фильмах "Дэдпул" 2016 и 2018 годов, а также изображал другую версию Дэдпула в фильме "Люди Икс: Росомаха" (2009), приквеле трилогии "Люди Икс" от 20th Century Fox. Именно там он впервые встретился с Росомахой на экране, однако фактически ничего общего с новой версией Дэдпула тот персонаж не имел.

Джекман впервые примерил на себя роль Росомахи в фильме "Люди Икс" 2000 года. В целом, помимо нового фильма, он сыграл этого персонажа девять раз – во всех трех фильмах первой трилогии (2000, 2003, 2006), в трех фильмах новой трилогии (2011, 2014, 2016) и трех сольных фильмах (2009, 2013, 2017). В представленной в новом фильме классической версии Росомахи из комиксов он предстал впервые.

Также в фильме "Дэдпул и Росомаха" сыграли Эмма Коррин (сериал "Корона"), которой досталась роль главного антагониста, и Мэттью Макфедьен ("Робин Гуд", "Мушкетеры"), который сыграл агента "Управление временными изменениями" Парадокса.

Кроме того, к своим ролям из предыдущих частей "Дэдпула" вернулись Морена Баккарин (возлюбленная Уилсона Ванесса Карлайл), Лесли Уггамс (слепая соседка Дэдпула), Каран Сони (таксист Допиндер), Брианна Хильдебранд (член "Людей Икс" Сверхзвуковая Боеголовка), Шиори Кутсуна (член "Людей Икс" Юкио) и Стефан Капичич (член "Людей Икс" Колосс).

Также в фильме появятся несколько персонажей из предыдущих фильмов 20th Century Fox по комиксам Marvel: Аарон Стэнфорд повторит роль Пиро (фильмы "Люди Икс 2" и "Люди Икс: Последняя битва" 2003 и 2006 годов), а Дженнифер Гарнер снова сыграет Электру Начос (фильмы "Сорвиголова" 2003 года и "Элктра" 2005 года).

Режиссером выступил Шон Леви, который до этого снял фильмы "Персонаж", "Проект Адам", "Ночь в музее" и "Розовая пантера", а также работал над частью эпизодов сериала "Очень странные дела".

Как сообщал УНИАН, первый трейлер фильма "Дэдпул и Росомаха" был представлен 12 февраля 2024 года во время главного спортивного события года в США Super Bowl. Всего за 24 часа ролик установил рекорд, собрав 365 миллионов просмотров и тем самым став самым популярным трейлером фильма в истории.

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