Лауреат премии "Эмми" Дамиан Льюис на протяжении пяти сезонов исполнял главную роль.

Дамиан Льюис покидает сериал "Миллиарды" / фото Twitter Damian Lewis

Британский актер Дамиан Льюис покидает сериал "Миллиарды", в котором сыграл миллиардера Роберта Аксельрода.

Как сообщает источник Deadline, актер не появится в шестом сезоне.

Для поклонников это стало большой неожиданностью, ведь актер Дамиан Льюис, воплотивший главного героя Бобби "Акса" Аксельрода, стал любимцем многомиллионной армии поклонников.

Читайте такжеКристофу Вальцу – 65: самые яркие роли звезды фильмов ТарантиноВозможно, причиной такого решения послужила смерть его супруги Хелен Маккрори, которая в апреле этого года не справилась с онкологией. Он решил свободное время посвятить детям – 14-летнему сыну Гулливеру и 13-летней дочери Манон.

Продюсер фильма Брайан Коппельман на своей личной странице в Twitter посвятил Дамиану трогательные слова:

"Какая невероятная радость - провести пять лет в таком тесном сотрудничестве с великими Дамианом. Я безмерно благодарен тебе, Дамиан, за работу, конечно, и за общение, и за все, что ты пожертвовал, чтобы сделать это вместе с нами", - написал продюсер.

Авторы уже представили первый тизер шестого сезона, который выйдет в январе 2022 года. Неизвестно, какие будут рейтинги со сменой главного героя. Ранее критики высоко оценивали сериал "Миллиарды".

Сюжет. В центре сюжета сериала две крупнейшие фигуры финансового мира США: миллиардер Бобби "Акс" Аксельрод - успешный бизнесмен, глава хедж-фонда Axe Capital, который смог сколотить состояние в неспокойное время после событий 11 сентября и финансового кризиса, и прокурор Южного округа Нью-Йорка Чак Роадс, который узнает о теневой деятельности фонда, связанной с инсайдерской активностью Аксельрода, и решает начать расследование против него.

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Автор: Каролина Гайдук