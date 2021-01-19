7 марта 2021 года пройдет церемония вручения премии. Лидерами по количеству номинаций стали сериалы "Озарк" и "Корона".
Читайте такжеРаскрыты подробности спецвыпуска сериала "Друзья"
Об этом сообщается на сайте Ассоциации кинокритиков.
В категории "Лучший драматический сериал" представлены "Лучше звоните Солу", "Страна Лавкрафта", "Мандалорец", "Перри Мейсон", "Это мы", "Озарк", "Корона" и другие.
За победу в номинации "Лучший комедийный сериал" будут бороться "Бортпроводница", "Что мы делаем в тени?", "Рами", "Тед Лассо" и другие.
В категории мини-сериалы будут участвовать "Нормальные люди", "Отыграть назад", "Голос перемен", "Ферзевый гамбит" и другие.
Другие новости УНИАН:
- Получивший 11 наград хоррор "Посторонний" выйдет в украинский прокат
- На Netflix вышел первый фильм с украинской озвучкой и субтитрами
- Звезда "Гарри Поттера" решил уйти из кино
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram