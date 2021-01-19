Лидерами по количеству номинаций стали два сериала от Netflix.

7 марта 2021 года пройдет церемония вручения премии. Лидерами по количеству номинаций стали сериалы "Озарк" и "Корона".

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Об этом сообщается на сайте Ассоциации кинокритиков.

В категории "Лучший драматический сериал" представлены "Лучше звоните Солу", "Страна Лавкрафта", "Мандалорец", "Перри Мейсон", "Это мы", "Озарк", "Корона" и другие.

За победу в номинации "Лучший комедийный сериал" будут бороться "Бортпроводница", "Что мы делаем в тени?", "Рами", "Тед Лассо" и другие.

В категории мини-сериалы будут участвовать "Нормальные люди", "Отыграть назад", "Голос перемен", "Ферзевый гамбит" и другие.

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Автор: УНИАН