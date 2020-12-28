Кинокомпания Warner Bros. объявила о начале работы над третьей частью "Чудо-женщины".

Об этом сообщает Variety.

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"Фильм "Чудо-женщина 1984" бьет все рекорды в первые 24 часа после выхода и превосходит любые наши ожидания. Скорее всего, интерес только продолжит расти в дальнейшем. Мы рады будем продолжить историю героини с нашими Чудо-женщинами – Галь Гадот и Пэтти Дженкинс, которые вернутся в завершении запланированной трилогии", - заявили представители WB.