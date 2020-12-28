Кинокомпания Warner Bros. объявила о начале работы над третьей частью "Чудо-женщины".
Об этом сообщает Variety.
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"Фильм "Чудо-женщина 1984" бьет все рекорды в первые 24 часа после выхода и превосходит любые наши ожидания. Скорее всего, интерес только продолжит расти в дальнейшем. Мы рады будем продолжить историю героини с нашими Чудо-женщинами – Галь Гадот и Пэтти Дженкинс, которые вернутся в завершении запланированной трилогии", - заявили представители WB.
"Чудо-женщина: 1984": что известно о фильме
- Американский супергеройский фильм на основе комиксов DC Comics о Чудо-женщине вышел в прокат 25 декабря в США одновременно в кинотеатрах и онлайн-сервисе HBO Max.
- Продолжение фильма "Чудо-женщина" 2017 года и девятый фильм Расширенной вселенной DC.
- Картина снята режиссером Пэтти Дженкинс. Роль Чудо-женщины вновь исполнила Галь Гадот.
- Кроме того, в фильме снялись Крис Пайн, Кристен Уиг, Педро Паскаль, Робин Райт и Конни Нильсен.
- Действие ленты разворачивается в 1984 году, во время Холодной войны: Диана встречается лицом к лицу с Максвеллом Лордом и Гепардой.
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