"Чудо-женщина: 1984": вышел новый трейлер супергеройского фильма (видео)

Премьера картины запланирована на 25 декабря.

Студия Warner Bros. опубликовала новый трейлер фильма «Чудо-женщина: 1984». Ролик размещен на YouTube-канале Warner Bros. Pictures. Как известно, премьера фильма запланирована на 25 декабря, как в кинотеатрах, так и онлайн. «Чудо-женщина: 1984»: новый трейлер «Чудо-женщина: 1984»: что известно о фильме Предстоящий американский супергеройский фильм на основе комиксов DC Comics о Чудо-женщине.

Продолжение фильма «Чудо-женщина» 2017 года и девятый фильм Расширенной вселенной DC. Картина снята режиссером Пэтти Дженкинс. Роль Чудо-женщины вновь исполнила Галь Гадот.

Кроме того, в фильме снялись Крис Пайн, Кристен Уиг, Педро Паскаль, Робин Райт и Конни Нильсен.

Действие ленты разворачивается в 1984 году, во время Холодной войны: Диана встречается лицом к лицу с Максвеллом Лордом и Гепардой. Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram Автор: Катерина Шварц

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