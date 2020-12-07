Роль Чудо-женщины вновь исполнила Галь Гадот / фото instagram.com/gal_gadot

Студия Warner Bros. опубликовала новый трейлер фильма «Чудо-женщина: 1984».

Ролик размещен на YouTube-канале Warner Bros. Pictures.

Как известно, премьера фильма запланирована на 25 декабря, как в кинотеатрах, так и онлайн.

«Чудо-женщина: 1984»: новый трейлер

«Чудо-женщина: 1984»: что известно о фильме

  • Предстоящий американский супергеройский фильм на основе комиксов DC Comics о Чудо-женщине.
  • Продолжение фильма «Чудо-женщина» 2017 года и девятый фильм Расширенной вселенной DC.
Фильм снят на основе комиксов / фото instagram.com/gal_gadot
  • Картина снята режиссером Пэтти Дженкинс. Роль Чудо-женщины вновь исполнила Галь Гадот.
  • Кроме того, в фильме снялись Крис Пайн, Кристен Уиг, Педро Паскаль, Робин Райт и Конни Нильсен.
  • Действие ленты разворачивается в 1984 году, во время Холодной войны: Диана встречается лицом к лицу с Максвеллом Лордом и Гепардой.

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Автор: Катерина Шварц