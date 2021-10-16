Если вы не знаете, что посмотреть дома на выходных и как скрасить вечер - наша подборка даст несколько идей.

С наступлением осенних вечером на выходных хочется просто укутаться в одеяло и ничего не делать. Однако ничего не делать за просмотром фильма гораздо интереснее. Предлагаем вам скрасить выходные за увлекательным фильмом с семьей или друзьями. И повод для этого есть, ведь 16 октября отмечается День домашнего кино.

У зеркала два лица, 1999

Два одиноких и скучных преподавателя познакомились благодаря объявлению в газете. Они связывают себя узами браками, но совсем не привлекают друг друга в сексуальном плане. Спустя некоторое время женщина хочет внести перчинку в отношения и сильно преображается. Но реакция мужа оказалась неожиданной.

1+1/Неприкасаемые, 2011

Французская комедийная драма о дружбе двух непохожих мужчин размягчит даже самое каменное сердце. Сюжет фильма основан на реальной истории. Интеллигентный парализованный аристократ Филипп ищет человека, который будет за ним ухаживать. Судьба сводит его с грубым и необразованным темнокожим Дриссом. Он не хочет нянчиться с Филиппом, но богачу и не нужна жалость.

Эти мужчины принадлежат к разным сословиям, но они прекрасно дополняют друг друга. Каждый из них учит своего друга чему-то новому и показывает радость жизни. Фильм завоюет вас прекрасными саундтреками, живой актерской игрой и изображением крепкой дружбы.

Зверополис, 2016

Если вы хотите посмотреть кино вместе с детьми – "Зверополис" станет отличным выбором. Детям понравятся красивые зверушки и яркие характеры, а их родителям – умело спрятанные шутки для взрослых и сатира на наше общество.

По сюжету смышлёная полицейская крольчиха Джуди и лис-аферист Ник расследуют сложное дело о пропаже животных. В деле постоянно появляются неожиданные детали, а город зверей постепенно перестает казаться райским местом.

Махнемся телами, 2021

Этот свежий фильм использует один из самых популярных сюжетных ходов в кино – смену тел. Кажется, что ничего нового в этом направлении придумать нельзя, но "Махнемся телами" приятно удивляет зрителей. Легкий и забавный фильм рассказывает историю постоянно конфликтующих членов семьи. Только смена тел может помочь понять друг друга.

Такса, 2016

Эта сатиричная комедия понравится любителям животных. Всего одна забавная такса с умными глазами меняет жизни множества людей. Она переходит из одной семьи в другую и приносит людям позитив. За полуторачасовой фильм собака побывает и няней, и психологом, и жертвой похищения.

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Автор: Екатерина Пулатова